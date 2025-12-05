Новый транш МВФ не спасает Украину: деньги почти сравнялись с долгом до 2030 года

На новый транш от МВФ в Украине возлагали большие надежды как на возможность поддержки экономики и стабилизации финансов страны в условиях войны.

В частности, по словам премьера Украины Юлии Свириденко, программа должна обеспечить финансирование критических расходов, помочь сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, и открыть путь к масштабной внешней поддержке.

Однако эксперты отмечают, что фактический эффект от нового транша от МВФ может оказаться ограниченным.

Еще бы, объем нового займа почти совпадает с суммой выплат Украины по предыдущим долговым обязательствам перед МВФ до 2030 года. Таким образом ожидать прямого финансового "усиления" экономики Украины от этого транша не стоит.

По подсчетам Александра Паращия, главы аналитического департамента Concorde Capital, с учетом процентов сумма выплат Украине в пользу МВФ превысит 9 млрд долларов. То есть фактический "чистый прирост" ресурсов, которые Украина получит для финансирования бюджета и потребностей экономики, будет минимальным.

Кроме того, новая программа МВФ предусматривает жесткие условия для Украины, в частности повышение налогов и усиление контроля за бюджетными расходами.

По словам аналитиков, это необходимо для обеспечения стабильного возврата средств и соблюдения фискальной дисциплины.

Таким образом, новый кредит фактически выполняет роль "рефинансирования" уже существующих обязательств, а реальной финансовой поддержки для украинской экономики не будет.

Эксперты отмечают необходимость одновременного привлечения дополнительных источников финансирования, чтобы страна могла уверенно покрывать бюджетные потребности до 2030 года.