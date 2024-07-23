Новий температурний рекорд: 21 липня стало найспекотнішим днем на планеті
Служба зміни клімату ЄС Copernicus зафіксувала навий температурний рекорд. Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з попередніми даними служби зміни клімату ЄС, 21 липня було найспекотнішим днем на Землі з 1940 року.
Середня глобальна температура повітря у неділю сягнула 17,09 градусів за Цельсієм. Це трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні 2023 року в 17,08 градусів за Цельсієм.
Зазначається, що глобальні середні температури зазвичай досягають піку влітку в Північній півкулі, з кінця червня до початку серпня.
"Зараз ми перебуваємо на дійсно незвіданій території, і оскільки клімат продовжує теплішати, ми обов’язково побачимо нові рекорди, які будуть побиті в наступні місяці та роки", - зазначив директор Copernicus Карло Буонтемпо.
Глобальні температури коливаються залежно від природних факторів: пори року, великомасштабних кліматичних моделей і сонячної активності. Також впливають й неприродні фактори: забруднення внаслідок людської діяльності, зокрема спалювання викопного палива, яке головним чином постійно підвищує температуру планети.
Температурні рекорди в Україні
Нагадаємо, днями у деяких населених пунктах України на тлі спеки було встановлено історичні температурні рекорди.
Виходячи з оприлюдненої Гідрометцентром карти, історичні температурні рекорди було встановлено у таких локаціях:
- Маневичі (Волинська область) - 36,7°С
- Нижня Ушиця (Хмельницька область) - 37,1°С
- Чернівці (Чернівецька область) - 37,9°С
- Жмеринка (Вінницька область) - 38°С
- Новодністровськ (Чернівецька область) - 38,1°С
- Ковель (Волинська область) - 38,1°С
- Вінниця (Вінницька область) - 39,2°С
- Миколаїв (Миколаївська область) - 41,6°С
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