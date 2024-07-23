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Новий температурний рекорд: 21 липня стало найспекотнішим днем на планеті

Вівторок 23 липня 2024 21:47
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Новий температурний рекорд: 21 липня стало найспекотнішим днем на планеті Фото: 21 липня стало найспекотнішим днем у світі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба зміни клімату ЄС Copernicus зафіксувала навий температурний рекорд. Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з попередніми даними служби зміни клімату ЄС, 21 липня було найспекотнішим днем ​​на Землі з 1940 року.

Середня глобальна температура повітря у неділю сягнула 17,09 градусів за Цельсієм. Це трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні 2023 року в 17,08 градусів за Цельсієм.

Зазначається, що глобальні середні температури зазвичай досягають піку влітку в Північній півкулі, з кінця червня до початку серпня.

"Зараз ми перебуваємо на дійсно незвіданій території, і оскільки клімат продовжує теплішати, ми обов’язково побачимо нові рекорди, які будуть побиті в наступні місяці та роки", - зазначив директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Глобальні температури коливаються залежно від природних факторів: пори року, великомасштабних кліматичних моделей і сонячної активності. Також впливають й неприродні фактори: забруднення внаслідок людської діяльності, зокрема спалювання викопного палива, яке головним чином постійно підвищує температуру планети.

Температурні рекорди в Україні

Нагадаємо, днями у деяких населених пунктах України на тлі спеки було встановлено історичні температурні рекорди.

Виходячи з оприлюдненої Гідрометцентром карти, історичні температурні рекорди було встановлено у таких локаціях:

  • Маневичі (Волинська область) - 36,7°С
  • Нижня Ушиця (Хмельницька область) - 37,1°С
  • Чернівці (Чернівецька область) - 37,9°С
  • Жмеринка (Вінницька область) - 38°С
  • Новодністровськ (Чернівецька область) - 38,1°С
  • Ковель (Волинська область) - 38,1°С
  • Вінниця (Вінницька область) - 39,2°С
  • Миколаїв (Миколаївська область) - 41,6°С

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