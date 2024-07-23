Новый температурный рекорд: 21 июля стало самым жарким днем на планете
Служба изменения климата ЕС Copernicus зафиксировала новый температурный рекорд. Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно предварительным данным службы изменения климата ЕС, 21 июля было самым жарким днем на Земле с 1940 года.
Средняя глобальная температура воздуха в воскресенье достигла 17,09 градусов Цельсия. Это немного выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2023 года в 17,08 градуса по Цельсию.
Глобальные средние температуры обычно достигают пика летом в Северном полушарии, с конца июня по начало августа.
"Сейчас мы находимся на действительно неизведанной территории, и поскольку климат продолжает теплеть, мы обязательно увидим новые рекорды, которые будут побиты в последующие месяцы и годы", - отметил директор Copernicus Карло Буонтемпо.
Глобальные температуры колеблются в зависимости от природных факторов: времени года, крупномасштабных климатических моделей и солнечной активности. Также влияют и неестественные факторы: загрязнение в результате человеческой деятельности, в частности сжигание ископаемого топлива, главным образом постоянно повышающее температуру планеты.
Температурные рекорды в Украине
Напомним, на днях в некоторых населенных пунктах Украины на фоне жары были установлены исторические температурные рекорды.
Исходя из обнародованной Гидрометцентром карты, исторические температурные рекорды были установлены в следующих локациях:
- Маневичи (Волынская область) - 36,7°С
- Нижняя Ушица (Хмельницкая область) - 37,1°С
- Черновцы (Черновицкая область) - 37,9°С
- Жмеринка (Винницкая область) - 38°С
- Новоднестровск (Черновицкая область) - 38,1°С
- Ковель (Волынская область) - 38,1°С
- Винница (Винницкая область) - 39,2°С
- Николаев (Николаевская область) - 41,6°С
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