Новий тариф - 30 гривень. Який транспорт у Києві не подорожчає з 15 липня

Який транспорт буде по 30 гривень

Як вказано у рішенні місцевої влади, з 15 липня тариф у 30 гривень за разову поїздку буде встановлено у комунальному транспорті:

метро,

автобус,

трамвай,

тролейбус,

фунікулер.

Зідно з даними на сайті Київпастранс, наразі міські автобуси курсують за 94 маршрутами, трамваї - за 16 маршрутами, тролейсуси налічують 42 марштури.

З повним переліком комунального транспорту Києва можна однайомитися тут.

Який транспорт не зросте в ціні

Однак, окрім комунального транспорту у Києві також є і приватні перевізники. Вони наразі не анонсували підвищення своїх послуг. А у разі, якщо ж вони вирішать переглянути тарифи - приватні перевізники зобов'язані повідомити про це місцеву владу за тиждень до початку дії нових тарифів.