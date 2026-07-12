Новый тариф - 30 гривен. Какой транспорт в Киеве не подорожает с 15 июля

Какой транспорт будет по 30 гривен

Как указано в решении местных властей, с 15 июля тариф в 30 гривен за разовую поездку будет установлен в коммунальном транспорте:

метро,

автобус,

трамвай,

троллейбус,

фуникулер.

Согласно данным на сайте Киевпасстранс, в настоящее время городские автобусы курсируют по 94 маршрутам, трамваи - по 16 маршрутам, троллейсусы насчитывают 42 маршрута.

С полным перечнем коммунального транспорта Киева можно найти здесь .

Какой транспорт не вырастет в цене

Однако, кроме коммунального транспорта, в Киеве также есть и частные перевозчики. Они не анонсировали повышение своих услуг. А в случае, если они решат пересмотреть тарифы - частные перевозчики обязаны сообщить об этом местным властям за неделю до начала действия новых тарифов.