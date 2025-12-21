Новий світовий рекорд: статки Маска перевищили 700 млрд доларів

Згідно з індексом мільярдерів Forbes, у п'ятницю ввечері, 19 грудня, статки Маска зросли до 749 млрд доларів. Це сталося після того, як верховний суд штату Делавер скасував рішення нижчої інстанції, яка визнала недійсною винагороду бізнесмена опціонами на акції Tesla, сума яких зараз сягає 139 млрд доларів.

Раніше винагороду Маска за 2018 рік оцінювали в 56 млрд доларів, але як уже було сказано вище, з часом ця сума зросла. Верховний суд заявив, що рішення 2024 року, яке скасувало пакет винагороди, було неправомірним і несправедливим по відношенню до мільярдера.

Раніше цього тижня Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 600 млрд доларів. Це сталося після повідомлень про те, що його аерокосмічний стартап SpaceX, ймовірно, вийде на біржу.

Крім того, у листопаді акціонери Tesla окремо схвалили план винагороди Маска в розмірі 1 трильйона доларів, що є найбільшим корпоративним пакетом винагород в історії (йдеться про акції на 1 трлн доларів). Інвестори підтримали його бачення перетворення виробника електромобілів на гіганта в галузі штучного інтелекту та робототехніки.

Згідно зі списком мільярдерів Forbes, статки Маска тепер перевищують статки співзасновника Google Ларрі Пейджа, другої у світі за багатством людини, майже на 500 млрд доларів.