Акціонери Tesla планують виплатити Маску трильйон доларів, але є умови
Акціонери Tesla схвалили пакет оплати праці для генерального директора компанії Ілона Маска, який може зробити його першою людиною в історії з статками у 1 трлн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За інформацією компанії, понад 75% присутніх на щорічних зборах акцій проголосували за пакет, що передбачає до 423,7 млн додаткових акцій Tesla протягом наступних 10 років.
Маск отримає трильйон, але є умови
Гендиректор Tesla не отримує фіксованої зарплати. Вартість акцій за новим пакетом може досягти 1 трлн доларів, якщо компанія досягне ринкової капіталізації у 8,5 трлн доларів та виконає низку операційних і фінансових цілей.
Винагорода буде розподілятися на 12 рівних траншів, а отримання повного пакета еквівалентне 275 млн доларів на день - найбільший бонус у історії керівників компаній.
Для виконання умов пакету акції Tesla мають зрости на 466% від поточного рівня, що приблизно на 70% вище, ніж у найціннішої компанії світу, Nvidia, яка минулого тижня досягла капіталізації 5 трлн доларів. За даними Bloomberg, статки Маска оцінюють у 473 млрд доларів, здебільшого завдяки часткам у Tesla, SpaceX та xAI.
Маск наголосив, що пакет потрібен не для збільшення особистого багатства, а для забезпечення контролю над компанією:
"Це не означає, що я збираюся витрачати гроші. Потрібно забезпечити достатній контроль над голосами, щоб мати сильний вплив, але не настільки великий, щоб мене не могли звільнити, якщо я збожеволію". - заявив Маск.
Tesla переживає кризу
Водночас компанія Tesla переживає непростий рік: продажі та прибутки знизилися у першому півріччі, а компанія може втратити мільярди доларів через скорочення державної підтримки електромобілів у США.
Маск і керівництво компанії роблять ставку на робототехніку та штучний інтелект, плануючи запуск безпілотних автомобілів, парку "роботаксі" та людиноподібних роботів. Маск вважає, що роботи стануть більшими за автомобільний бізнес Tesla та будь-який інший бізнес:
"Це буде найбільший продукт усіх часів. Кожна людина на Землі захоче мати власного персонального R2D2 або C3PO", - повідомив мільярдер.
Проте ці продукти поки перебувають у розробці, тому навіть після схвалення пакету немає гарантії, що Маск отримає всі потенційні сотні мільйонів акцій. Для цього йому доведеться розв'язати поточні проблеми Tesla та виконати великі обіцянки на майбутнє.
Нагадаємо, наприкінці жовтня рада директорів Tesla попередила акціонерів, що компанія ризикує втратити Ілона Маска, якщо не буде затверджено його компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів.
Як ми повідомляли, 1 жовтня мільярдер Ілон Маск став першою в історії людиною зі статками в пів трильйона доларів.