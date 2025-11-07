Акціонери Tesla планують виплатити Маску трильйон доларів, але є умови

Акціонери Tesla схвалили пакет оплати праці для генерального директора компанії Ілона Маска, який може зробити його першою людиною в історії з статками у 1 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією компанії, понад 75% присутніх на щорічних зборах акцій проголосували за пакет, що передбачає до 423,7 млн додаткових акцій Tesla протягом наступних 10 років.

Маск отримає трильйон, але є умови

Гендиректор Tesla не отримує фіксованої зарплати. Вартість акцій за новим пакетом може досягти 1 трлн доларів, якщо компанія досягне ринкової капіталізації у 8,5 трлн доларів та виконає низку операційних і фінансових цілей.

Винагорода буде розподілятися на 12 рівних траншів, а отримання повного пакета еквівалентне 275 млн доларів на день - найбільший бонус у історії керівників компаній.

Для виконання умов пакету акції Tesla мають зрости на 466% від поточного рівня, що приблизно на 70% вище, ніж у найціннішої компанії світу, Nvidia, яка минулого тижня досягла капіталізації 5 трлн доларів. За даними Bloomberg, статки Маска оцінюють у 473 млрд доларів, здебільшого завдяки часткам у Tesla, SpaceX та xAI.

Маск наголосив, що пакет потрібен не для збільшення особистого багатства, а для забезпечення контролю над компанією:

"Це не означає, що я збираюся витрачати гроші. Потрібно забезпечити достатній контроль над голосами, щоб мати сильний вплив, але не настільки великий, щоб мене не могли звільнити, якщо я збожеволію". - заявив Маск.

Tesla переживає кризу

Водночас компанія Tesla переживає непростий рік: продажі та прибутки знизилися у першому півріччі, а компанія може втратити мільярди доларів через скорочення державної підтримки електромобілів у США.

Маск і керівництво компанії роблять ставку на робототехніку та штучний інтелект, плануючи запуск безпілотних автомобілів, парку "роботаксі" та людиноподібних роботів. Маск вважає, що роботи стануть більшими за автомобільний бізнес Tesla та будь-який інший бізнес:

"Це буде найбільший продукт усіх часів. Кожна людина на Землі захоче мати власного персонального R2D2 або C3PO", - повідомив мільярдер.

Проте ці продукти поки перебувають у розробці, тому навіть після схвалення пакету немає гарантії, що Маск отримає всі потенційні сотні мільйонів акцій. Для цього йому доведеться розв'язати поточні проблеми Tesla та виконати великі обіцянки на майбутнє.