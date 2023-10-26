Новый спикер Палаты представителей США сказал, что согласует помощь Украине "при условиях"

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что открыт к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC и Bloomberg.

Он отметил, что Палата представителей работает над этим вопросом, однако у них "будут определенные условия".

"Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. Но мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно", - сказал он.

А Bloomberg пишет, что, несмотря на бывший скептицизм Джонсона на счет помощи Украине, сейчас он "открыт к переговорам".

Помощь Украине и Израилю

Напомним, 17 октября Bloomberg сообщило, что Байден обратиться в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю.

20 октября Белый дом сообщил, что Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить на поставки Украине, 14,3 млрд долларов – Израилю. Politico писало, что Сенат может заблокировать такой пакет из-за несогласия республиканцев.

Новый спикер Палаты представителей

Сегодня Палата представителей США избрала своего нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Спикером нижней палаты американского Конгресса стал республиканец Майк Джонсон.

Джонсон является соратником 45 президента США Дональда Трампа. Он защищал Трампа во время слушаний по импичменту, а также поддерживал иск об отмене результатов выборов 2020 года в четырех штатах .

Кроме того, Джонсон занимает откровенно антиукраинскую позицию. В мае прошлого года Джонсон голосовал против пакета помощи Украине в 40 миллиардов долларов. Свою позицию он объяснил тем, что эти деньги лучше потратить на укрепление южной границы США и другие внутренние потребности.

Детальнее о Майке Джонсоне и последствиях такого назначения читайте в материале РБК-Украина.

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