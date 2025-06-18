Новий шлях до миру в Україні? Посланець Трампа планує візит до Лукашенка, - Reuters

Чотири обізнаних джерела повідомили журналістам, що Келлог має намір вирушити до Білорусі на тлі того, що переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією все ще перебувають у глухому куті.

За даними видання, спецпредставник Трампа стане найвисокопоставленішою за останні роки офіційною особою від США, яка відвідає Білорусь, якщо поїздка все ж відбудеться.

"Точний порядок денний зустрічі невідомий, проте Келлог приватно охарактеризував поїздку як крок, який може допомогти надати імпульс мирним переговорам, спрямованим на припинення війни в Україні", - ідеться в повідомленні.