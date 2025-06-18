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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Новий шлях до миру в Україні? Посланець Трампа планує візит до Лукашенка, - Reuters

Фото: Кіт Келлог поїде до Білорусі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог збирається найближчими днями зустрітися з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чотири обізнаних джерела повідомили журналістам, що Келлог має намір вирушити до Білорусі на тлі того, що переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією все ще перебувають у глухому куті.

За даними видання, спецпредставник Трампа стане найвисокопоставленішою за останні роки офіційною особою від США, яка відвідає Білорусь, якщо поїздка все ж відбудеться.

"Точний порядок денний зустрічі невідомий, проте Келлог приватно охарактеризував поїздку як крок, який може допомогти надати імпульс мирним переговорам, спрямованим на припинення війни в Україні", - ідеться в повідомленні.

Мирні переговори щодо України

США позиціонують себе як посередника між Україною та Росією в переговорах, хоча й відмовляються від максимального тиску на Москву.

Нагадаємо, що 2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів, під час яких домовилися про обмін полоненими і тілами загиблих військових.

Російська делегація передала свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Москви є політичним спамом і піаром для внутрішнього ринку.

Примітно, що Лукашенко в березні 2025 року запропонував організувати переговори України, США і РФ за участю Білорусі.

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