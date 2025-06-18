Новый путь к миру в Украине? Посланник Трампа планирует визит к Лукашенко, - Reuters

Четыре осведомленных источника сообщили журналистам, что Келлог намерен отправиться в Беларусь на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией все еще находятся в тупике.

По данным издания, спецпредставитель Трампа станет самым высокопоставленным за последние годы официальным лицом от США, которое посетит Беларусь, если поездка все же состоится.

"Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам, направленным на прекращение войны в Украине", - сказано в сообщении.