Новый путь к миру в Украине? Посланник Трампа планирует визит к Лукашенко, - Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог собирается в ближайшие дни встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Четыре осведомленных источника сообщили журналистам, что Келлог намерен отправиться в Беларусь на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией все еще находятся в тупике.
По данным издания, спецпредставитель Трампа станет самым высокопоставленным за последние годы официальным лицом от США, которое посетит Беларусь, если поездка все же состоится.
"Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам, направленным на прекращение войны в Украине", - сказано в сообщении.
США позиционируют себя как посредника между Украиной и Россией в переговорах, хотя и отказываются от максимального давления на Москву.
Напомним, что 2 июня Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров, в ходе которых договорились об обмене пленными и телами погибших военных.
Российская делегация передала свой "меморандум", который фактически оказался ультиматумом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы является политическим спамом и пиаром для внутреннего рынка.
Примечательно, что Лукашенко в марте 2025 года предложил организовать переговоры Украины, США и РФ при участии Беларуси.
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