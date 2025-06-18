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Новый путь к миру в Украине? Посланник Трампа планирует визит к Лукашенко, - Reuters

Среда 18 июня 2025 05:35
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Новый путь к миру в Украине? Посланник Трампа планирует визит к Лукашенко, - Reuters Фото: Кит Келлог поедет в Беларусь (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог собирается в ближайшие дни встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Четыре осведомленных источника сообщили журналистам, что Келлог намерен отправиться в Беларусь на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией все еще находятся в тупике.

По данным издания, спецпредставитель Трампа станет самым высокопоставленным за последние годы официальным лицом от США, которое посетит Беларусь, если поездка все же состоится.

"Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам, направленным на прекращение войны в Украине", - сказано в сообщении.

Мирные переговоры по Украине

США позиционируют себя как посредника между Украиной и Россией в переговорах, хотя и отказываются от максимального давления на Москву.

Напомним, что 2 июня Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров, в ходе которых договорились об обмене пленными и телами погибших военных.

Российская делегация передала свой "меморандум", который фактически оказался ультиматумом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы является политическим спамом и пиаром для внутреннего рынка.

Примечательно, что Лукашенко в марте 2025 года предложил организовать переговоры Украины, США и РФ при участии Беларуси.

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Александр Лукашенко Кит Келлог Мирные переговоры Война в Украине
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