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Новий шкільний предмет: що таке "нацспротив" і хто його викладатиме дітям

Фото: Вивчення предмету "Захист України" (Луцький ОТЦК)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні запроваджують нові підходи до навчання цивільного населення основам безпеки, оборони та самозахисту. З нового навчального року школярі та студенти вивчатимуть оновлені курси: "Захист України" та "Основи національного спротиву".

Про це розповідає РБК-Україна.

Що вивчатимуть школярі

Учні 10-11 класів вивчатимуть предмет "Захист України", який у 2024 році суттєво оновили. Теоретичні заняття доповнили інтенсивними практичними тренінгами, які проходять у спеціалізованих осередках раз на місяць.

До програми входять:

  • домедична допомога;
  • управління дронами;
  • кібербезпека;
  • протидія дезінформації;
  • дії у надзвичайних ситуаціях;
  • основи виживання.

МОН збільшило кількість годин на предмет до 2 на тиждень. До викладання залучають ветеранів з бойовим досвідом - навіть без педагогічної освіти. До кінця року планується розгорнути 2200 навчальних центрів по всій країні.

Що зміниться для студентів

Для молоді віком 18-25 років - студентів університетів, коледжів і слухачів ПТУ - запроваджують нову дисципліну "Основи національного спротиву". Вона стане обов’язковою з другого року навчання і замінить старий курс БЗВП (підготовка бійця), який передбачав складання військової присяги.

Програма включає 5 модулів - 3 теоретичні та 2 практичні, зокрема:

  • тактична медицина;
  • основи цифрової безпеки;
  • теоретична вогнева підготовка;
  • орієнтування на місцевості;
  • поведінка у кризових ситуаціях.

Також передбачено адаптований курс для студентів, які з релігійних причин не можуть брати до рук зброю - їм посилять блок домедичної допомоги та кризової готовності.

Це не про мобілізацію

Міністерство освіти наголошує, що курс не має на меті мобілізувати студентів, а лише готує їх до потенційних загроз. Мобілізаційний вік в Україні залишається незмінним - з 25 років, добровільна служба можлива з 18-ти.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: інформація Міністерства освіти і науки України, портал "Відомо", картка законопроєкту 13347.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підготовку громадян до національного спротиву. Навчання проходитимуть і чоловіки, і жінки - як добровільно, так і в межах освітніх програм. Підготовка відбуватиметься у спеціальних центрах за участю ветеранів. Центри зможуть використовувати державне майно та вогнепальну зброю для навчання.

Також РБК-Україна писало, що в Україні вже працює полігон для студентів, які проходитимуть курс "Основи національного спротиву". Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий, це не військова підготовка, а базові знання з безпеки, орієнтації, домедичної допомоги та цифрових загроз. Полігони облаштовані комфортно, щоб заохотити молодь. Курс стане обов’язковим з 1 вересня 2025 року, якщо законопроєкт №13347 ухвалить Рада.

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