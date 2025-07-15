Новий шкільний предмет: що таке "нацспротив" і хто його викладатиме дітям

Що вивчатимуть школярі

Учні 10-11 класів вивчатимуть предмет "Захист України", який у 2024 році суттєво оновили. Теоретичні заняття доповнили інтенсивними практичними тренінгами, які проходять у спеціалізованих осередках раз на місяць.

До програми входять:

домедична допомога;

управління дронами;

кібербезпека;

протидія дезінформації;

дії у надзвичайних ситуаціях;

основи виживання.

МОН збільшило кількість годин на предмет до 2 на тиждень. До викладання залучають ветеранів з бойовим досвідом - навіть без педагогічної освіти. До кінця року планується розгорнути 2200 навчальних центрів по всій країні.

Що зміниться для студентів

Для молоді віком 18-25 років - студентів університетів, коледжів і слухачів ПТУ - запроваджують нову дисципліну "Основи національного спротиву". Вона стане обов’язковою з другого року навчання і замінить старий курс БЗВП (підготовка бійця), який передбачав складання військової присяги.

Програма включає 5 модулів - 3 теоретичні та 2 практичні, зокрема:

тактична медицина;

основи цифрової безпеки;

теоретична вогнева підготовка;

орієнтування на місцевості;

поведінка у кризових ситуаціях.

Також передбачено адаптований курс для студентів, які з релігійних причин не можуть брати до рук зброю - їм посилять блок домедичної допомоги та кризової готовності.

Це не про мобілізацію

Міністерство освіти наголошує, що курс не має на меті мобілізувати студентів, а лише готує їх до потенційних загроз. Мобілізаційний вік в Україні залишається незмінним - з 25 років, добровільна служба можлива з 18-ти.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: інформація Міністерства освіти і науки України, портал "Відомо", картка законопроєкту 13347.