До нацспротиву готуватимуть і чоловіків, і жінок: у Раді реєструють законопроєкт

У Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Підготовку проходитимуть як чоловіки, так і жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

"Система підготовки до національного спротиву - це не про війну, це про ГОТОВНІСТЬ. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив - це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства", - зазначила Верещук.

Нацспротив в Україні

Нагадаємо, на початку лютого заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук розповіла про створення Центрів національного спротиву. За її словами, першим і найважливішим етапом у цьому процесі є підготовка достатньої кількості інструкторів.

Детальніше про те, що відомо про створення Центрів нацспротиву, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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