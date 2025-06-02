До нацспротиву готуватимуть і чоловіків, і жінок: у Раді реєструють законопроєкт
У Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Підготовку проходитимуть як чоловіки, так і жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.
Що пропонує законопроєкт:
- підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;
- підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;
- навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;
- керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.
Центри матимуть право:
- використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій;
- створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.
"Система підготовки до національного спротиву - це не про війну, це про ГОТОВНІСТЬ. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати.
Готовність перемагати! Нацспротив - це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства", - зазначила Верещук.
Нацспротив в Україні
Нагадаємо, на початку лютого заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук розповіла про створення Центрів національного спротиву. За її словами, першим і найважливішим етапом у цьому процесі є підготовка достатньої кількості інструкторів.
Детальніше про те, що відомо про створення Центрів нацспротиву, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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