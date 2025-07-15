Новый школьный предмет: что такое "нацсопротивление" и кто будет его преподавать детям

Что будут изучать школьники

Ученики 10-11 классов будут изучать предмет "Защита Украины", который в 2024 году существенно обновили. Теоретические занятия дополнили интенсивными практическими тренингами, которые проходят в специализированных центрах раз в месяц.

В программу входят:

домедицинская помощь;

управление дронами;

кибербезопасность;

противодействие дезинформации;

действия в чрезвычайных ситуациях;

основы выживания.

МОН увеличило количество часов на предмет до 2 в неделю. К преподаванию привлекают ветеранов с боевым опытом - даже без педагогического образования. До конца года планируется развернуть 2200 учебных центров по всей стране.

Что изменится для студентов

Для молодежи в возрасте 18-25 лет - студентов университетов, колледжей и слушателей ПТУ - вводят новую дисциплину "Основы национального сопротивления". Она станет обязательной со второго года обучения и заменит старый курс БЗВП (подготовка бойца), который предусматривал принятие военной присяги.

Программа включает 5 модулей - 3 теоретических и 2 практических, в частности:

тактическая медицина;

основы цифровой безопасности;

теоретическая огневая подготовка;

ориентирование на местности;

поведение в кризисных ситуациях.

Также предусмотрен адаптированный курс для студентов, которые по религиозным причинам не могут брать в руки оружие - им усилят блок домедицинской помощи и кризисной готовности.

Это не о мобилизации

Министерство образования отмечает, что курс не имеет целью мобилизовать студентов, а лишь готовит их к потенциальным угрозам. Мобилизационный возраст в Украине остается неизменным - с 25 лет, добровольная служба возможна с 18-ти.

При подготовке материала были использованы следующие источники: информация Министерства образования и науки Украины, портал "Відомо", карточка законопроекта 13347.