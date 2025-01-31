Новий сервіс у "Дії": поскаржитися на відсутність звʼязку чи інтернету можна буде офлайн

Нагадаємо, у "Дії" відновили доступ до ще одного сервісу. Батьки новонароджених знову можуть оформити всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко". Тепер більше не потрібно витрачати час на черги та паперову бюрократію - усе доступно онлайн.

Також у "Дії" знову можна подавати заявки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок війни. Реєстр збитків для України (RD4U) знову працює після кібератаки.

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