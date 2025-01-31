У "Дії" відновили оформлення послуги "єМалятко"
Фото: Послуга "єМалятко" у Дії відновили (diia.gov.ua)
Оформлення документів для новонароджених стало ще простішим. Послуга "єМалятко" знову доступна на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Батьки новонароджених можуть знову оформлювати всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко" на порталі "Дія".
Це означає, що тепер не потрібно стояти в чергах чи збирати папери - усе можна зробити онлайн.
Як працює
- Замість 11 установ - одна онлайн-заява;
- Усього 1 доба на опрацювання документів.
Що входить у "єМалятко"
- Присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);
- Внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;
- Внесення даних до Єдиного державного демографічного реєстру;
- Визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
- Замовлення свідоцтва про народження;
- Присвоєння дитині УНЗР (унікального номера запису в реєстрі);
- Грошова компенсація за пакунок малюка;
- Допомога на дитину з багатодітної сімʼї;
- Допомога при народженні.
Що потрібно для подання заявки
- Номер медичного висновку про народження дитини;
- Судове рішення про встановлення факту народження.
Нагадаємо, що у "Дію" повернули перереєстрацію авто. Власники авто можуть безпосередньо в додатку змінювати власника транспортного засобу.