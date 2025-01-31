Новый сервис в "Дії": пожаловаться на отсутствие связи или интернета можно будет офлайн

Напомним, в "Дії" восстановили доступ к еще одному сервису. Родители новорожденных снова могут оформить все необходимые документы через комплексную услугу "єМалятко". Теперь больше не нужно тратить время на очереди и бумажную бюрократию - все доступно онлайн.

Также в "Дії" снова можно подавать заявки на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате войны. Реестр убытков для Украины (RD4U) снова работает после кибератаки.

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