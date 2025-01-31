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У "Дії" поновили прийом заяв на компенсацію за знищене житло: як подати

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 11:15
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У "Дії" поновили прийом заяв на компенсацію за знищене житло: як подати Фото: Власники зруйнованих будинків можуть отримати компенсацію (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Реєстр збитків для України (RD4U) відновив свою роботу після масованої кібератаки. Тепер знову доступна можливість подачі заяв на компенсацію за пошкоджене чи знищене житлове майно внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмана України Дмитра Лубінця.

Тепер знову приймають заявки за категорією А3.1, що передбачає відшкодування збитків за пошкоджене або знищене житлове нерухоме майно внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Власники квартир та будинків, які постраждали від війни, можуть подати заяву на компенсацію через офіційний портал "Дія". Для цього необхідно обрати розділ "Репарації" на сайті та вибрати категорію А3.1.

Ключові моменти:

  • Ви можете подати заяву незалежно від того, де знаходиться ваше майно, навіть на тимчасово окупованих територіях.
  • Можливість подати заявку не залежить від того, чи отримували ви компенсацію через програму "єВідновлення".
  • Реєстрація права на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не є обов'язковою умовою для отримання компенсації.

Нагадаємо, що у "Дію" повернули перереєстрацію авто. Власники авто можуть безпосередньо в додатку змінювати власника транспортного засобу.

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