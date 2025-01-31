У "Дії" поновили прийом заяв на компенсацію за знищене житло: як подати

Реєстр збитків для України (RD4U) відновив свою роботу після масованої кібератаки. Тепер знову доступна можливість подачі заяв на компенсацію за пошкоджене чи знищене житлове майно внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмана України Дмитра Лубінця.

Тепер знову приймають заявки за категорією А3.1, що передбачає відшкодування збитків за пошкоджене або знищене житлове нерухоме майно внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Власники квартир та будинків, які постраждали від війни, можуть подати заяву на компенсацію через офіційний портал "Дія". Для цього необхідно обрати розділ "Репарації" на сайті та вибрати категорію А3.1.

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