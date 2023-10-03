ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий рівень "аналоговнєт". У ГУР відреагували на малювання росіянами літаків на аеродромах

Вівторок 03 жовтня 2023 18:49
UA EN RU
Новий рівень "аналоговнєт". У ГУР відреагували на малювання росіянами літаків на аеродромах Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни намагаються імітувати посилення захисту своїх об'єктів від атак тим, що обкладають літаки на аеродромах шинами чи малюючи приманки бомбардувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Аналоговнєт виходить на новий рівень. І разом з покришками, які мають зупиняти знищення літаків, з'являються тепер намальовані літаки", - сказав він.

За його словами, можливо, мета росіян - не спробувати обманути українців, а списати вкрадені бюджетні кошти.

"Але якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціонувала себе як "друга армія світу" намагається допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати посилення захисту своїх об'єктів", - сказав речник.

Юсов також розповів, що дійсно допоможе захистити російські об'єкти від атак.

"Щоб справді захистити аеродроми та авіацію, вони (росіяни - ред.) мають прибратися з України, вивести засоби ППО і розставити на своїй території. Тоді, може це і допоможе", - сказав він.

Що цьому передувало

Після низки атак на аеродроми в Росії та на окупованих територіях загарбники почали малювати силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі.

Раніше повідомлялося, що росіяни обкладали бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Російська Федерація
NEWS
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського