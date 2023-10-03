Новий рівень "аналоговнєт". У ГУР відреагували на малювання росіянами літаків на аеродромах
Росіяни намагаються імітувати посилення захисту своїх об'єктів від атак тим, що обкладають літаки на аеродромах шинами чи малюючи приманки бомбардувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Аналоговнєт виходить на новий рівень. І разом з покришками, які мають зупиняти знищення літаків, з'являються тепер намальовані літаки", - сказав він.
За його словами, можливо, мета росіян - не спробувати обманути українців, а списати вкрадені бюджетні кошти.
"Але якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціонувала себе як "друга армія світу" намагається допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати посилення захисту своїх об'єктів", - сказав речник.
Юсов також розповів, що дійсно допоможе захистити російські об'єкти від атак.
"Щоб справді захистити аеродроми та авіацію, вони (росіяни - ред.) мають прибратися з України, вивести засоби ППО і розставити на своїй території. Тоді, може це і допоможе", - сказав він.
Що цьому передувало
Після низки атак на аеродроми в Росії та на окупованих територіях загарбники почали малювати силуети стратегічних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі в Енгельсі.
Раніше повідомлялося, що росіяни обкладали бомбардувальники Ту-95 шинами в надії, що вони захистять їх від атак безпілотників.
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