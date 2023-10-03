Новый уровень "аналоговнет". В ГУР отреагировали на рисование россиянами самолетов на аэродромах
Россияне пытаются имитировать усиление защиты своих объектов от атак тем, что обкладывают самолеты на аэродромах шинами или рисуя приманки бомбардировщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Аналоговнет выходит на новый уровень. И вместе с покрышками, которые должны останавливать уничтожение самолетов, появляются теперь нарисованные самолеты", - сказал он.
По его словам, возможно, цель россиян - не попытаться обмануть украинцев, а списать украденные бюджетные средства.
"Но если серьезно, то это и смешно, и грустно комментировать. Страна, которая недавно позиционировала себя как "вторая армия мира" пытается допотопным креативом, ни на что не влияющим, имитировать усиление защиты своих объектов", - сказал спикер.
Юсов также рассказал, что действительно поможет оградить российские объекты от атак.
"Чтобы на самом деле защитить аэродромы и авиацию, они (россияне - ред.) должны убраться из Украины, вывести средства ПВО и расставить на своей территории. Тогда, может это и поможет", - сказал он.
Что этому предшествовало
После ряда атак на аэродромы в России и на оккупированных территориях захватчики начали рисовать силуэты стратегических бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе в Энгельсе.
Ранее сообщалось, что россияне обкладывали бомбардировщики Ту-95 шинами в надежде, что они оградят их от атак беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.