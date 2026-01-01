ua en ru
На Новий рік "Українська команда" передала на фронт нову партію дронів, - Палатний

Четвер 01 січня 2026 16:37
На Новий рік "Українська команда" передала на фронт нову партію дронів, - Палатний Фото: "Українська команда" передала на фронт нову партію дронів (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

На Новий рік волонтери "Української команди" завітали на передову до 28-ї та 63-ї окремих механізованих бригад та передали чергову партію дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Вчетверте зустріли новорічні свята на передовій разом із нашими героями. В цей раз ми завітали до легендарних хлопців з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 63 ОМБр. Вони кожен день знищують ворогів на самих запеклих ділянках фронту. Щоб допомогти нашим хлопцям у цій святій справі, передали їм від "Української команди" чергову партію дронів", - повідомив Артур Палатний.

Він зазначив, що вже з 1 січня ці безпілотники почнуть знищувати російських солдат та техніку.

"Вже сьогодні ці пташки полетять на голови оркам та передадуть вітання від усіх українців. Разом ми обов’язково переможемо. Слава Україні! Героям Слава! Та смерть ворогам!", - зазначив Палатний.

Раніше повідомлялося, що напередодні новорічних свят "Українська команда" передала на фронт великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, 28 та 44 бригадам ЗСУ, 117 бригаді ТрО, полку "Ахіллес" СБС, спецпідрозділам "Артан" ГУР, "Рейнджер" ССО та іншим.

