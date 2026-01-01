На Новый год "Украинская команда" передала на фронт новую партию дронов, - Палатный
На Новый год волонтеры "Украинской команды" посетили передовую 28-ю и 63-ю отдельных механизированных бригад и передали очередную партию дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.
"В четвертый раз встретили новогодние праздники на передовой вместе с нашими героями. В этот раз мы посетили легендарных ребят из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 63 ОМБр. Они каждый день уничтожают врагов на самых ожесточенных участках фронта. Чтобы помочь нашим ребятам в этом святом деле, передали им от "Украинской команды" очередную партию дронов", - сообщил Артур Палатный.
Он отметил, что уже с 1 января эти беспилотники начнут уничтожать российских солдат и технику.
"Уже сегодня эти пташки полетят на головы оркам и передадут поздравления от всех украинцев. Вместе мы обязательно победим. Слава Украине! Героям Слава! И смерть врагам!", - отметил Палатный.
Ранее сообщалось, что накануне новогодних праздников "Украинская команда" передала на фронт большие партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, 28 и 44 бригадам ВСУ, 117 бригаде ТрО, полку "Ахиллес" СБС, спецподразделениям "Артан" СГУ и СОР, и "Рей".