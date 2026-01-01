На Новый год "Украинская команда" передала на фронт новую партию дронов, - Палатный

На Новый год волонтеры "Украинской команды" посетили передовую 28-ю и 63-ю отдельных механизированных бригад и передали очередную партию дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"В четвертый раз встретили новогодние праздники на передовой вместе с нашими героями. В этот раз мы посетили легендарных ребят из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 63 ОМБр. Они каждый день уничтожают врагов на самых ожесточенных участках фронта. Чтобы помочь нашим ребятам в этом святом деле, передали им от "Украинской команды" очередную партию дронов", - сообщил Артур Палатный.

Он отметил, что уже с 1 января эти беспилотники начнут уничтожать российских солдат и технику.

"Уже сегодня эти пташки полетят на головы оркам и передадут поздравления от всех украинцев. Вместе мы обязательно победим. Слава Украине! Героям Слава! И смерть врагам!", - отметил Палатный.