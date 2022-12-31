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Новий рік та Різдво: чи будуть в Україні додаткові вихідні

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Україна, Субота 31 грудня 2022 11:07
Новий рік та Різдво: чи будуть в Україні додаткові вихідні Фото: під час війни додаткових вихідних немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Через війну додаткових вихідних на різдвяно-новорічні свята не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Прийнятий Верховною Радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

У мирний час в Україні мало бути додаткові вихідні на новорічні свята:

  • понеділок, 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік)
  • понеділок, 9 січня (перенесення вихідного з суботи, 7 січня, Різдво)

Нагадаємо, оновленим новим законом щодо оптимізації трудових відносин, ухваленим в липні, передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі.

Як повідомляло РБ-Україна, Національний банк України визначив регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року та на початку 2023 року.

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