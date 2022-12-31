Новый год и Рождество: будут ли в Украине дополнительные выходные
В период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Из-за войны дополнительных выходных на рождественско-новогодние праздники не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения ".
Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.
Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина "О переносе рабочих дней в 2022 году ".
В мирное время в Украине должны были быть дополнительные выходные на новогодние праздники:
- понедельник, 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год)
- понедельник, 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество)
Напомним, обновленный новый закон об оптимизации трудовых отношений, принятый в июле, предусматривает, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.
Как сообщало РБ-Украина, Национальный банк Украины определил регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 и в начале 2023 года.
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