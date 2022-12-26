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На Новий рік росіяни намагатимуться максимально зашкодити енергосистемі, - Галущенко

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Під час новорічних свят російські війська можуть спробувати завдати значного удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - сказав Галущенко.

Він також підкреслив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно.

Однак міністр додав, що є велика надія на роботу Збройних Сил.

"З останніх обстрілів видно, що рівень захисту наших об'єктів досить високий. Це дає нам віру в те, що навіть якщо будуть потрапляння, ми швидко їх відновлюватимемо", - зазначив Галущенко.

Він також зауважив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, із кожним днем ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська спробують зробити для українців останні дні року темними і складними.

Також раніше ми писали про те, чи витримає енергосистема України нові ракетні удари.

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ОбстрілЕлектроенергіяВійна Росії проти України