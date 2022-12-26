На Новый год россияне постараются максимально навредить энергосистеме, - Галущенко

"Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", - сказал Галущенко.

Он также подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно.

Однако министр добавил, что есть большая надежда на работу Вооруженных сил.

"Из последних обстрелов видно, что уровень защиты наших объектов достаточно высок. Это дает нам веру в то, что даже если будут попадания, мы будем скоро их восстанавливать", - подчеркнул Галущенко.

Он также отметил, что в отсутствие обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.