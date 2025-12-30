Новий рік прийде зі снігом і морозом? Яка погода чекає Україну 31 грудня

Рік завершиться морозною погодою

Погода на Новий 2026 рік відповідатиме природному календарю.

"Завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні - мокрий сніг. Почне заходити мороз: найближчої ночі -3-7 градусів, на сході та північному сході - 4-9 градусів. Вдень у більшості областей передбачається -2-5 градусів", - повідомляє Діденко.

У Києві 31 грудня очікується холодно, зі снігом та сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, вдень близько -5 градуси.

Буде вітер та ожеледиця

За словами синоптика, північно-західний вітер залишатиметься рвучким, часом сильним.

"Обережно між висотними будинками, під гіллястими деревами, під білбордами - там можливі сильні пориви вітру. І звісно, на дорогах ожеледиця", - додає Діденко.

Морозний початок нового року

1 січня морози затримаються, а 2 січня денна температура поступово зростатиме.

"На Новий рік буде морозно та сніжно, надалі, із 2-3 січня, потепліє. Проте морозні хвилі ще надходитимуть, все ж зима", - зазначає синоптик.