ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Новий рік прийде зі снігом і морозом? Яка погода чекає Україну 31 грудня

Вівторок 30 грудня 2025 14:11
UA EN RU
Новий рік прийде зі снігом і морозом? Яка погода чекає Україну 31 грудня Якою буде погода на Новий рік (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні 31 грудня очікується періодичний сніг і сильний вітер. На півночі та сході температура опуститься до -9 градусів, вдень у більшості областей буде - 2-5 градусів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко у Telegram.

Рік завершиться морозною погодою

Погода на Новий 2026 рік відповідатиме природному календарю.

"Завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні - мокрий сніг. Почне заходити мороз: найближчої ночі -3-7 градусів, на сході та північному сході - 4-9 градусів. Вдень у більшості областей передбачається -2-5 градусів", - повідомляє Діденко.

У Києві 31 грудня очікується холодно, зі снігом та сильними поривами вітру: вночі до -7 градусів, вдень близько -5 градуси.

Буде вітер та ожеледиця

За словами синоптика, північно-західний вітер залишатиметься рвучким, часом сильним.

"Обережно між висотними будинками, під гіллястими деревами, під білбордами - там можливі сильні пориви вітру. І звісно, на дорогах ожеледиця", - додає Діденко.

Морозний початок нового року

1 січня морози затримаються, а 2 січня денна температура поступово зростатиме.

"На Новий рік буде морозно та сніжно, надалі, із 2-3 січня, потепліє. Проте морозні хвилі ще надходитимуть, все ж зима", - зазначає синоптик.

Читайте також про те, що синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища впродовж вівторка, 30 грудня. Погодні умови у цей день можуть призвести до ускладнення роботи підприємств і руху транспорту.

Раніше ми писали про те, що в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Новий рік Наталья Дидеко
Новини
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем