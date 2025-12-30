ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Новый год придет со снегом и морозом? Какая погода ждет Украину 31 декабря

Вторник 30 декабря 2025 14:11
UA EN RU
Новый год придет со снегом и морозом? Какая погода ждет Украину 31 декабря Какой будет погода на Новый год (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине 31 декабря ожидается периодический снег и сильный ветер. На севере и востоке температура опустится до -9 градусов, днем в большинстве областей будет - 2-5 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

Год завершится морозной погодой

Погода на Новый 2026 год будет соответствовать природному календарю.

"Завтра в Украине ожидается периодический снег, на юге - мокрый снег. Начнет заходить мороз: ближайшей ночью -3-7 градусов, на востоке и северо-востоке - 4-9 градусов. Днем в большинстве областей предвидится -2-5 градусов", - сообщает Диденко.

В Киеве 31 декабря ожидается холодно, со снегом и сильными порывами ветра: ночью до -7 градусов, днем около -5 градусов.

Будет ветер и гололедица

По словам синоптика, северо-западный ветер будет оставаться порывистым, временами сильным.

"Осторожно между высотными домами, под ветвистыми деревьями, под билбордами - там возможны сильные порывы ветра. И конечно, на дорогах гололедица", - добавляет Диденко.

Морозное начало нового года

1 января морозы задержатся, а 2 января дневная температура будет постепенно расти.

"На Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, со 2-3 января, потеплеет. Однако морозные волны еще будут поступать, все же зима", - отмечает синоптик.

Читайте также о том, что синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в течение вторника, 30 декабря. Погодные условия в этот день могут привести к осложнению работы предприятий и движения транспорта.

Ранее мы писали о том, что в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Новый год Наталья Дидеко
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем