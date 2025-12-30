Новый год придет со снегом и морозом? Какая погода ждет Украину 31 декабря
В Украине 31 декабря ожидается периодический снег и сильный ветер. На севере и востоке температура опустится до -9 градусов, днем в большинстве областей будет - 2-5 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.
Год завершится морозной погодой
Погода на Новый 2026 год будет соответствовать природному календарю.
"Завтра в Украине ожидается периодический снег, на юге - мокрый снег. Начнет заходить мороз: ближайшей ночью -3-7 градусов, на востоке и северо-востоке - 4-9 градусов. Днем в большинстве областей предвидится -2-5 градусов", - сообщает Диденко.
В Киеве 31 декабря ожидается холодно, со снегом и сильными порывами ветра: ночью до -7 градусов, днем около -5 градусов.
Будет ветер и гололедица
По словам синоптика, северо-западный ветер будет оставаться порывистым, временами сильным.
"Осторожно между высотными домами, под ветвистыми деревьями, под билбордами - там возможны сильные порывы ветра. И конечно, на дорогах гололедица", - добавляет Диденко.
Морозное начало нового года
1 января морозы задержатся, а 2 января дневная температура будет постепенно расти.
"На Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, со 2-3 января, потеплеет. Однако морозные волны еще будут поступать, все же зима", - отмечает синоптик.
