Новий рік - нові виплати: як ветерани можуть отримати 1500 гривень на спорт

Хто може долучитися до програми

Участь у програмі можуть взяти ветерани й ветеранки, які:

досягли 18 років;

мають верифікований РНОКПП;

мають статус учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

відкрили спеціальний рахунок "Дія.Картки" у банку-учаснику програми.

Як подати заявку

Подати заявку можна з 1 по 20 січня включно через застосунок "Дія", для цього потрібно:

увійти в застосунок "Дія";

перейти до розділу "Ветеран PRO";

обрати послугу "Ветеранський спорт";

вибрати "Дія.Картку" для зарахування коштів та надіслати заявку;

після схвалення кошти надійдуть автоматично.

У Мінветеранів уточнили: якщо учасник програми вже скористався виплатою у 4 кварталі 2025 року, повторно подавати заявку не потрібно - гроші нарахують автоматично. Тим, хто долучається вперше, необхідно попередньо оформити "Дія.Картку".

На що можна витратити кошти

Отримані 1500 гривень дозволено використати на:

заняття у спортзалі;

плавання;

оздоровчу гімнастику;

іпотерапію;

інші формати легкої або помірної фізичної активності, спрямовані також на підтримку ментального здоров’я.

Головна умова - заклад має працювати офіційно та мати коди MCC 7941 або MCC 7997.

Як оформити "Дія.Картку"

Для оформлення "Дія.Картки" потрібно:

оновити застосунок "Дія";

авторизуватися;

відкрити розділ "Сервіси" - "Дія.Картка";

обрати банк та підписати згоду.

У Міністерстві у справах ветеранів також закликали спортивні заклади по всій Україні долучатися до програми, аби зробити відновлення ветеранів і ветеранок доступнішим у громадах, куди вони повертаються після служби.