Новий рік - нові виплати: як ветерани можуть отримати 1500 гривень на спорт

Фото: Ветеранський спорт (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні з початку року продовжує діяти державна програма "Ветеранський спорт", у межах якої ветерани та ветеранки можуть отримувати 1500 гривень щоквартально на фізичне та психологічне відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Хто може долучитися до програми

Участь у програмі можуть взяти ветерани й ветеранки, які:

  • досягли 18 років;
  • мають верифікований РНОКПП;
  • мають статус учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • відкрили спеціальний рахунок "Дія.Картки" у банку-учаснику програми.

Як подати заявку

Подати заявку можна з 1 по 20 січня включно через застосунок "Дія", для цього потрібно:

  • увійти в застосунок "Дія";
  • перейти до розділу "Ветеран PRO";
  • обрати послугу "Ветеранський спорт";
  • вибрати "Дія.Картку" для зарахування коштів та надіслати заявку;
  • після схвалення кошти надійдуть автоматично.

У Мінветеранів уточнили: якщо учасник програми вже скористався виплатою у 4 кварталі 2025 року, повторно подавати заявку не потрібно - гроші нарахують автоматично. Тим, хто долучається вперше, необхідно попередньо оформити "Дія.Картку".

На що можна витратити кошти

Отримані 1500 гривень дозволено використати на:

  • заняття у спортзалі;
  • плавання;
  • оздоровчу гімнастику;
  • іпотерапію;
  • інші формати легкої або помірної фізичної активності, спрямовані також на підтримку ментального здоров’я.

Головна умова - заклад має працювати офіційно та мати коди MCC 7941 або MCC 7997.

Як оформити "Дія.Картку"

Для оформлення "Дія.Картки" потрібно:

  • оновити застосунок "Дія";
  • авторизуватися;
  • відкрити розділ "Сервіси" - "Дія.Картка";
  • обрати банк та підписати згоду.

У Міністерстві у справах ветеранів також закликали спортивні заклади по всій Україні долучатися до програми, аби зробити відновлення ветеранів і ветеранок доступнішим у громадах, куди вони повертаються після служби.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Київ з нинішнього року збільшить розмір компенсації ветеранам за придбання авто, а також розглядає можливість поширити виплати не лише на нові, а й на вживані автомобілі. Сума компенсації зросте до 605 тисяч гривень, а ветерани з інвалідністю I-II груп зможуть отримати додаткові кошти на переобладнання авто.

Також ми писали, що у застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок - онлайн-компенсація автоцивілки. Ветерани (УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни) можуть повністю повернути кошти за страхування авто: 50% компенсує страхова, ще 50% - держава, а подати заявку можна швидко через "Дію" без паперових процедур.

