Новий рік - нові виплати: як ветерани можуть отримати 1500 гривень на спорт

В Україні з початку року продовжує діяти державна програма "Ветеранський спорт", у межах якої ветерани та ветеранки можуть отримувати 1500 гривень щоквартально на фізичне та психологічне відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Участь у програмі можуть взяти ветерани й ветеранки, які:
Подати заявку можна з 1 по 20 січня включно через застосунок "Дія", для цього потрібно:
У Мінветеранів уточнили: якщо учасник програми вже скористався виплатою у 4 кварталі 2025 року, повторно подавати заявку не потрібно - гроші нарахують автоматично. Тим, хто долучається вперше, необхідно попередньо оформити "Дія.Картку".
Отримані 1500 гривень дозволено використати на:
Головна умова - заклад має працювати офіційно та мати коди MCC 7941 або MCC 7997.
Для оформлення "Дія.Картки" потрібно:
У Міністерстві у справах ветеранів також закликали спортивні заклади по всій Україні долучатися до програми, аби зробити відновлення ветеранів і ветеранок доступнішим у громадах, куди вони повертаються після служби.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Київ з нинішнього року збільшить розмір компенсації ветеранам за придбання авто, а також розглядає можливість поширити виплати не лише на нові, а й на вживані автомобілі. Сума компенсації зросте до 605 тисяч гривень, а ветерани з інвалідністю I-II груп зможуть отримати додаткові кошти на переобладнання авто.
Також ми писали, що у застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок - онлайн-компенсація автоцивілки. Ветерани (УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни) можуть повністю повернути кошти за страхування авто: 50% компенсує страхова, ще 50% - держава, а подати заявку можна швидко через "Дію" без паперових процедур.