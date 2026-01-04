Новый год - новые выплаты: как ветераны могут получить 1500 гривен на спорт

В Украине с начала года продолжает действовать государственная программа "Ветеранский спорт", в рамках которой ветераны и ветеранки могут получать 1500 гривен ежеквартально на физическое и психологическое восстановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Участие в программе могут принять ветераны и ветеранки, которые:
Подать заявку можно с 1 по 20 января включительно через приложение "Дія", для этого нужно:
В Минветеранов уточнили: если участник программы уже воспользовался выплатой в 4 квартале 2025 года, повторно подавать заявку не нужно - деньги начислят автоматически. Тем, кто присоединяется впервые, необходимо предварительно оформить "Дія.Карту".
Полученные 1500 гривен разрешено использовать на:
Главное условие - заведение должно работать официально и иметь коды MCC 7941 или MCC 7997.
Для оформления "Дія.Карты" нужно:
В Министерстве по делам ветеранов также призвали спортивные учреждения по всей Украине участвовать в программе, чтобы сделать восстановление ветеранов и ветеранок более доступным в общинах, куда они возвращаются после службы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Киев с нынешнего года увеличит размер компенсации ветеранам за приобретение авто, а также рассматривает возможность распространить выплаты не только на новые, но и на подержанные автомобили. Сумма компенсации вырастет до 605 тысяч гривен, а ветераны с инвалидностью I-II групп смогут получить дополнительные средства на переоборудование авто.
Также мы писали, что в приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок - онлайн-компенсация автогражданки. Ветераны (УБД и лица с инвалидностью вследствие войны) могут полностью вернуть средства за страхование авто: 50% компенсирует страховая, еще 50% - государство, а подать заявку можно быстро через "Дію" без бумажных процедур.