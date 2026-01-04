Новый год - новые выплаты: как ветераны могут получить 1500 гривен на спорт

Кто может присоединиться к программе

Участие в программе могут принять ветераны и ветеранки, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНУКПН;

имеют статус участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны;

открыли специальный счет "Дія.Картки" в банке-участнике программы.

Как подать заявку

Подать заявку можно с 1 по 20 января включительно через приложение "Дія", для этого нужно:

войти в приложение "Дія";

перейти в раздел "Ветеран PRO";

выбрать услугу "Ветеранский спорт";

выбрать "Дія.Карту" для зачисления средств и отправить заявку;

после одобрения средства поступят автоматически.

В Минветеранов уточнили: если участник программы уже воспользовался выплатой в 4 квартале 2025 года, повторно подавать заявку не нужно - деньги начислят автоматически. Тем, кто присоединяется впервые, необходимо предварительно оформить "Дія.Карту".

На что можно потратить средства

Полученные 1500 гривен разрешено использовать на:

занятия в спортзале;

плавание;

оздоровительную гимнастику;

иппотерапию;

другие форматы легкой или умеренной физической активности, направленные также на поддержку ментального здоровья.

Главное условие - заведение должно работать официально и иметь коды MCC 7941 или MCC 7997.

Как оформить "Дія.Карту"

Для оформления "Дія.Карты" нужно:

обновить приложение "Дія";

авторизоваться;

открыть раздел "Сервисы" - "Дія.Карта";

выбрать банк и подписать согласие.

В Министерстве по делам ветеранов также призвали спортивные учреждения по всей Украине участвовать в программе, чтобы сделать восстановление ветеранов и ветеранок более доступным в общинах, куда они возвращаются после службы.