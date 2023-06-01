Новий рейд та Шебекіно у вогні. Що відбувається у Бєлгородській області

Обстріли Шебекіного

Обстріли Шебекіного тривали всю ніч та ранок. Як заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, внаслідок нічних прильотів постраждали двоє чоловіків - одного контузило, другому відірвало ліву руку.

За його словами, над Бєлгородським районом працювала ППО, а центр та околиці Шебекіного були під постійним вогнем.

Фото: Шебекіно знаходиться біля Харківської області (google.com/map)

Станом на ранок у Шебекіному було 8 поранених, у тому числі співробітник поліції та охоронець мосту. Що стосується руйнувань, то нібито є влучання в приватний будинок, пошкоджено багато вікон та балконів у приватних та багатоквартирних будинках, є обриви на лінії електропередач. Також снаряд потрапив до адміністративної будівлі.

При цьому Гладков запевняє, що всі російські силовики та військові на місці, "противника на території Бєлгородської області не було і немає". Адміністрація районів та міст евакуює населення.

Бій біля прикордонного пункту

Російські Telegram-канали повідомили про бої з нібито "українськими диверсантами", які танками атакували автомобільний пункт пропуску "Шебекіно" . Станом на ранок активну атаку біля кордону нібито було відбито, а в районі пункту пропуску чути поодинокі постріли.

Свою присутність на шебекінському напрямі підтвердили бійці "Російського добровольчого корпусу".

"Бійці РДК знову ведуть бої на території Російської Федерації. Зовсім скоро покажеться околиця Шебекіного", - заявив командир Денис Нікітін.

Він також оголосив, що розпочалася обіцяна раніше друга фаза дій на території РФ. Місцевим жителям слід залишатися вдома або в укриттях.

Також представники РДК публікують фото із зайнятих будівель.

Легіон "Свобода Росії" зазначив, що знаходиться біля українсько-російського кордону без вказівки точного району. Повідомляється про знищення російського самохідного міномета "Тюльпан", вантажівки з боєкомплектом та колони РСЗВ "Град".

Всім цивільним рекомендується спускатися у підвалі та укриття, щоб не дозволити Кремлю зробити з себе "мучеників режиму".

Залп із "Градів"

Як заявив губернатор В'ячеслав Гладков, по Шебекіному було завдано удару з реактивних систем залпового вогню "Град".

Від прямого влучання горить будівля гуртожитку, руйнування є й у будівлі адміністрації. Зараз у Шебекіному немає світла.

"Російський добровольчий корпус" підтвердив причетність до цієї атаки. Бійці заявили, що російські силовики у Шебекіному оголосили план "Крепость" і зібралися в будівлі місцевого управління.

"Ми дали їм зібратися та накрили пакетами "Градів". Результат уже відомий, навіть у Z-ЗМІ. Дякуємо місцевому населенню за важливу своєчасну інформацію!", - зазначили у РДК.

Станом на 13:40 передові загони РДК вели бої у передмісті Шебекіного, а саме у селах Нова Таволжанка та Титовка.

У Міноборони РФ нафантазували "понад 30 знищених терористів"

Тим часом Міноборони Росії вкотре показало, що знаходиться в іншій реальності. У його зведенні йдеться про те, що до двох мотопіхотних рот із танками спробували вторгнутися в районі Нової Таволжанки та пункту пропуску "Шебекіно".

Для відбиття атаки задіяли армійську авіацію та важкі вогнеметні системи. Причому нібито станом на 12:50 усі сили атакуючих було відкинуто.

А на прикордонній території з боку України "знищено понад 30 терористів, чотири бойові броньовані машини, бойова машина реактивної системи залпового вогню РСЗВ "Град", один пікап".

"Путін активно займається відселенням людей"

У президента РФ Володимира Путіна кажуть, що він регулярно отримує інформацію про ситуацію у Бєлгородській області від прикордонників, військових, рятувальників та місцевої влади.

"Головне питання - надання допомоги людям, підтримка у тимчасовому переселенні. Цим сьогодні Путін займається активно", - заявив його речник Дмитро Пєсков.

За його словами, події у Білгородській області "не можуть вплинути на хід воєнної операції".

РДК пропонує російським військовим здатися в полон

На тлі чергового рейду бійці звернулися до військових, кинутих під Шебекіному, намагаючись зупинити просування добровольців РДК.

"Закликаємо всіх солдатів і офіцерів путінської армії врятувати своє життя і звернутися до проекту "Хочу жити" для добровільної здачі в полон. Вам гарантується утримання під наглядом представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, дотримання Женевських конвенцій, триразове харчування, медична допомога та можливість регулярного зв'язку з домом", - йдеться у зверненні.

Що було до цього

РДК раніше 22 травня провів рейд у Бєлгородській області. Він супроводжувався боями, також повідомлялося про взяття під контроль двох населених пунктів. Бойові дії йшли в районі пункту пропуску "Грайворон" на кордоні із Сумською областю.

За деякими даними, у рейді було задіяно два танки, бронетранспортер і дев'ять бронемашин. Також повідомлялося про захоплення трофейної російської техніки.

Російські Telegram-канали писали про те, що до українського полону потрапив строковик. А при ударі з РСЗВ по військовому містечку Білгород-22 загинули двоє військових, ще четверо було поранено. Низка каналів повідомляла про загиблих тероборонівців.

Втрати не були офіційно підтверджені російською владою.

"Російський добровольчий корпус" втратив двох осіб загиблими. Ще 10 бійців зазнали поранень.

Як заявили в українській військовій розвідці, операція російських добровольців спрямована на створення смуги безпеки у прикордонних районах Бєлгородської області, звідки регулярно завдають ударів по Україні.