Новий "рекорд". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ по Україні за 7 днів

"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави", - розповів він.

Президент подякував всім, хто щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів, які надають допомогу й завжди на захисті життя.

"Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим", - зазначив Зеленський.