Новый "рекорд". Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ по Украине за 7 дней

За неделю РФ побила антирекорд, применив по Украине более 1100 КАБов. Также оккупанты запустили около 20 ракет и более 560 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары разными типами оружия. Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили оккупанты за эту неделю против нашего государства", - рассказал он.
Президент поблагодарил всех, кто ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов, которые оказывают помощь и всегда на защите жизни.
"Мы усиленно работаем с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможен", - отметил Зеленский.
Российские войска постоянно устраивают масштабные обстрелы по Украине. В своих ударах они используют дроны, ракеты и авиабомбы.
Отметим, что 1100 авиабомб - это антирекорд оккупантов. Для сравнения, неделю назад РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов. Также оккупанты запустили более 20 ракет.
Добавим, что в ночь на 27 октября оккупанты запустили по Украине 80 беспилотников с Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. Больше всего их ПВО сбила в Одесской и Киевской областях. В общей сложности удалось "приземлить" 41 российский БПЛА.
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