Новий "рекорд". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ по Україні за 7 днів
За тиждень РФ побила антирекорд, застосувавши по Україні понад 1100 КАБів. Також окупанти запустили близько 20 ракет і понад 560 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави", - розповів він.
Президент подякував всім, хто щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів, які надають допомогу й завжди на захисті життя.
"Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим", - зазначив Зеленський.
Атаки РФ по Україні
Російські війська постійно влаштовують масштабні обстріли по Україні. У своїх ударах вони використовують дрони, ракети та авіабомби.
Зазначимо, що 1100 авіабомб - це антирекорд окупантів. Для порівняння, тиждень тому РФ застосувала по Україні близько 800 КАБів та понад 500 дронів. Також окупанти запустили понад 20 ракет.
Додамо, що в ніч проти 27 жовтня окупанти запустили по Україні 80 безпілотників з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Найбільше їх ППО збила в Одеській та Київській областях. Загалом вдалося "приземлити" 41 російський БПЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.