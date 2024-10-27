Новый "рекорд". Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ по Украине за 7 дней

За неделю РФ побила антирекорд, применив по Украине более 1100 КАБов. Также оккупанты запустили около 20 ракет и более 560 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары разными типами оружия. Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили оккупанты за эту неделю против нашего государства", - рассказал он.

Президент поблагодарил всех, кто ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов, которые оказывают помощь и всегда на защите жизни.

"Мы усиленно работаем с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможен", - отметил Зеленский.