Новий рекорд. Україна відбила масштабну атаку дронів на Київ і не тільки: що відомо

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Про пуски ворожих дронів-камікадзе стало відомо ще з вечора 30 липня. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонські, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Скільки дронів запустила РФ

Росія випустила по Україні 89 дронів з декількох районів - Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару - Київська область. Всі "Шахеди" були збиті силами протиповітряної оборони.

Командувач Повітряних сил ЗСУ назвав сьогоднішню атаку дронами однією з наймасованіших. Таку ж кількість "Шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Тоді росіяни випустили 90 дронів, сили ППО збили 87 з них. Тобто сьогодні українські захисники встановили новий рекорд за збитими дронами.

Також сьогодні вночі з повітряного простору окупованої частини Херсонської області окупанти випустили з авіації керовану ракету Х-59. Росіяни спрямували ракету на Миколаївську область, її вдалося збити.

Київ та область

Повітряна тривога у Києві тривала майже дев'ять годин. Її оголошували двічі - вночі та зранку, оскільки було дві хвилі атаки.

За даними Київської міської військової адміністрації, на підступах до Києва було збито близько 40 "Шахедів". Дрони не долетіли до столиці. У Києві влучань не було, руйнувань не зафіксовано. Обійшлося без постраждалих та жертв.

У Київській області також не було прямих влучань. Проте у Броварському районі під Києвом через падіння уламків дронів спалахнула пожежа у приватному будинку. Її ліквідували.

Фото: у Київській області спалахнула пожежа через атаку (kv.dsns.gov.ua)

За даним Київської ОВА, станом на 9:30 відомо про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах області. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. Постраждалих немає.

Наслідки по регіонах

Дніпропетровська область. Сили ППО знищили у небі над областю шість "Шахедів".

Черкаська область. Повітряна тривога тривала майже 10 годин поспіль. Мобільними групами та засобами РЕБ ліквідовано чотири дрони в межах області.

Полтавська область. У регіоні працювала ППО, жителі чули звуки, схожі на вибухи. В області влучань не зафіксовано, без постраждалих.

Херсонська область. Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ворожих безпілотників.

Сумська область. У регіоні працювала ППО, влучань не зафіксовано.

Миколаївська область. Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету та чотири "Шахеди" у регіоні.

Реакція США

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку дронів.

"Цієї ночі Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотників на Україну з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Я вдячна хоробрій українській ППО, яка захищає нас усіх", - написала вона у Twitter (X).

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, командувача ПС Миколи Олещука, КМВА, голови Київської ОВА, голови Дніпропетровської ОВА, голови Полтавської ОВА, голови Черкаської ОВА, голови Херсонської ОВА, голови Миколаївської ОВА, голови Сумської МВА, Twitter посла США в Україні, пресслужба ДСНС у Київській області.