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Під Києвом через атаку дронів сталася пожежа

Бровари, Середа 31 липня 2024 08:44
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Під Києвом через атаку дронів сталася пожежа Фото: під Києвом сталася пожежа після атаки дронів (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула у Київській області внаслідок атаки дронів-камікадзе в ніч на 31 липня. Горів приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС у Київській області.

Пожежа сталася внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника у Броварському районі під Києвом.

Як зазначає Державна служба з надзвичайних ситуацій, сталося руйнування приватного будинку з подальшим горінням. Вогонь ліквідували о 4:14. Пожежа поширилася на площу 60 квадратних метрів.

Внаслідок інциденту загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідували вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Атака дронів 31 липня

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, під ударом, зокрема, була столиця.

Київська міська військова адміністрація назвала атаку наймасованішою з початку року. За словами місцевої влади, на підступах до столиці було знищено близько 40 "Шахедів".

Зазначається, що було дві хвилі атаки, проте жоден безпілотник не досяг цілі. У Києві прямих влучань не зафіксовано, жертв та постраждалих немає.

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