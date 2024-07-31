Під Києвом через атаку дронів сталася пожежа

Пожежа спалахнула у Київській області внаслідок атаки дронів-камікадзе в ніч на 31 липня. Горів приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС у Київській області.

Внаслідок інциденту загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідували вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Як зазначає Державна служба з надзвичайних ситуацій, сталося руйнування приватного будинку з подальшим горінням. Вогонь ліквідували о 4:14. Пожежа поширилася на площу 60 квадратних метрів.

Пожежа сталася внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника у Броварському районі під Києвом.

Атака дронів 31 липня

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, під ударом, зокрема, була столиця.

Київська міська військова адміністрація назвала атаку наймасованішою з початку року. За словами місцевої влади, на підступах до столиці було знищено близько 40 "Шахедів".

Зазначається, що було дві хвилі атаки, проте жоден безпілотник не досяг цілі. У Києві прямих влучань не зафіксовано, жертв та постраждалих немає.

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