Новый рекорд. Украина отбила масштабную атаку дронов на Киев и не только: что известно

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О пусках вражеских дронов-камикадзе стало известно вечером 30 июля. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской области.

Сколько дронов запустила РФ

Россия выпустила по Украине 89 дронов из нескольких районов - Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара - Киевская область. Все "Шахеды" были сбиты силами противовоздушной обороны.

Командующий Воздушными силами ВСУ назвал сегодняшнюю атаку дронами одной из самых массированных. Такое же количество "Шахедов" враг использовал в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Тогда россияне выпустили 90 дронов, силы ПВО сбили 87 из них. То есть сегодня украинские защитники установили новый рекорд по сбитым дронам.

Также сегодня ночью из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области оккупанты выпустили из авиации управляемую ракету Х-59. Россияне направили ракету на Николаевскую область, ее удалось сбить.

Киев и область

Воздушная тревога в Киеве длилась около девяти часов. Ее объявляли дважды - ночью и утром, поскольку было две волны атаки.

По данным Киевской городской военной администрации, на подступах к Киеву было сбито около 40 "Шахедов". Дроны не долетели до столицы. В Киеве попаданий не было, разрушений не зафиксировано. Обошлось без пострадавших и жертв.

В Киевской области также не было прямых попаданий. Однако в Броварском районе под Киевом из-за падения обломков дронов вспыхнул пожар в частном доме. Его ликвидировали.

Фото: в Киевской области вспыхнул пожар из-за атаки (kv.dsns.gov.ua)

По данным Киевской ОВА, по состоянию на 9:30 известно о повреждении 13 частных домов в четырех районах области. Обломками повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. Пострадавших нет.

Последствия по регионам

Днепропетровская область. Силы ПВО уничтожили в небе над областью шесть "Шахедов".

Черкасская область. Воздушная тревога длилась около 10 часов подряд. Мобильными группами и средствами РЭБ ликвидировано четыре дрона в пределах области.

Полтавская область. В регионе работала ПВО, жители слышали звуки, похожие на взрывы. В области попаданий не зафиксировано, без пострадавших.

Херсонская область. Силы противовоздушной обороны уничтожили девять вражеских беспилотников.

Сумская область. В регионе работала ПВО, попаданий не зафиксировано.

Николаевская область. Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда" в регионе.

Реакция США

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную атаку дронов.

"Этой ночью Россия совершила одну из самых больших атак беспилотников на Украину с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Я благодарна храброй украинской ПВО, которая защищает нас всех", - написала она в Twitter (X).

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил, командующего ПС Николая Олещука, КГВА, главы Киевской ОВА, главы Днепропетровской ОВА, главы Полтавской ОВА, главы Черкасской ОВА, главы Херсонской ОВА, главы Николаевской ОВА, главы Сумской ГВА, Twitter посла США в Украине, пресс-служба ГСЧС в Киевской области.