Новый рекорд. Samsung раскрыла, сколько раз можно сложить Galaxy Fold 7: число шокирует

Компания Samsung Display официально сообщила, сколько раз можно сложить и разложить новый Galaxy Fold 7, прежде чем начнется износ экрана. Как оказалось, устройство не только входит в число самых тонких складных смартфонов на рынке, но и стало одним из самых долговечных по ресурсу складывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Galaxy Fold 7 стал самым "живучим" складным смартфоном

Согласно заявлению Samsung Display, гибкая OLED-панель, используемая в Galaxy Fold 7, способна выдержать до 500 000 сгибаний - это в 2,5 раза больше, чем у предыдущей модели Galaxy Fold 6, рассчитанной на 200 000 сгибаний, что до сих пор считается отраслевым стандартом.

Испытания проводила международная компания Bureau Veritas, занимающаяся тестированием и сертификацией. В течение 13 дней экран сгибали и разгибали при постоянной температуре 25 градусов по Цельсию, и даже после полумиллиона циклов панель оставалась полностью функциональной.

Более 10 лет службы при ежедневном использовании

Теоретически, такой ресурс означает, что Galaxy Fold 7 сможет работать более 10 лет, если пользователь будет складывать его по 100 раз в день, либо около 6 лет при интенсивной эксплуатации - до 200+ складываний в сутки.

Что изменилось в конструкции дисплея

Инженеры Samsung Display разработали новую панель, вдохновившись принципами бронестекла, которое поглощает энергию удара за счет многослойной структуры. В OLED-экране Galaxy Fold 7 использована ударостойкая многослойная конструкция, включающая:

Увеличенный на 50% слой Ultra Thin Glass (UTG) для лучшего поглощения давления

Новый высокоэластичный клей, обеспечивающий в 4 раза лучшее восстановление после сгибания

Плоскую распределяющую структуру, равномерно рассеивающую ударную нагрузку

Титановую пластину высокой прочности, укрепляющую дисплей сзади.

Эти изменения не только повышают прочность экрана, но и позволяют устройству быть более тонким и легким, чем его предшественники.