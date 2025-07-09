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Новий рекорд: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів й 13 ракет

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила по Україні 728 дронів й 13 ракет (Oxana Chorna/Global Images Ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 9 липня російські терористи застосували проти України 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу росіяни запустили: 

  • 728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямків російських міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово; 
  • сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області; 
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області. 

Основними напрямками удару було місто Луцьк. 

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 08:30, згідно з попередніми даними, протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу росіян, серед яких: 

  • 303 були збиті вогневими засобами (296 дронів та сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К"); 
  • 415 - локаційно втрачені (415 дронів); 

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а падіння збитих - на 14 локаціях. 

Обстріл України у ніч на 9 липня

Цієї ночі російські терористи вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стала західна частина України.

Луцьк, своєю чергою, пережив сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.

Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

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