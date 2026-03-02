ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Автономність понад усе: як складна зима змінила вимоги українців до житла у 2026 році

Понеділок 02 березня 2026 06:40
Автономність понад усе: як складна зима змінила вимоги українців до житла у 2026 році Фото: Яке житло обирають українці у 2026 році? (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Зима 2025-2026 років із викликами в енергосистемі вплинула на житлові пріоритети українців. Хоча масових переїздів не відбулося, дедалі більше людей звертають увагу на автономність житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Нерухомість.

Чи змінювали українці місце проживання

Попри проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням, 83% опитаних не змінювали місце проживання взимку.

Водночас:

  • 7% орендували житло в іншому населеному пункті;
  • 6% тимчасово переїжджали до друзів або родичів;
  • 4% орендували інше житло у своєму місті.

Зараз 38% респондентів живуть у власному окремому житлі, 25% - орендують самостійно, 14% - з партнером або друзями, 16% мешкають з батьками, ще 4% - у гуртожитку.

Плани на 2026 рік

Нестабільна ситуація не призвела до різкої зміни планів щодо купівлі чи продажу житла. До зими 2026 року 24% планували такі операції. Нині 20% мають намір купити житло у 2026 році, а 4% - продати.

Водночас зросла частка тих, хто відклав рішення на 1-3 роки - з 28% до 35%. Ще 40% не планують жодних дій із нерухомістю.

Як енергоситуація вплинула на рішення

Для 11% респондентів проблеми з енергопостачанням стали ключовим фактором зміни рішення щодо купівлі чи продажу житла у 2026 році. Ще 18% зазначили, що ситуація "скоріше вплинула".

Найчастіші наслідки:

  • 33% відклали купівлю;
  • 6% відклали продаж;
  • 33% почали розглядати інше місто для купівлі або оренди;
  • 28% змінили тип бажаного житла;
  • 23% скоригували бюджет;
  • 13% пришвидшили купівлю через страх погіршення умов;
  • 12% почали розглядати оренду замість купівлі.

Найбільш впливовими факторами стали фінансова нестабільність (46%), відсутність опалення чи електрики (42%), психологічна втома (40%) та відчуття небезпеки у нинішньому місці проживання (34%).

Автономність - новий тренд

Головними критеріями вибору житла залишаються ціна та фінансова спроможність (74%), а також район і інфраструктура (45%).

Втім третім за популярністю фактором стала автономність - її враховують 42% респондентів. Під цим українці найчастіше розуміють:

  • автономне опалення (64%);
  • автономне водопостачання (40%);
  • альтернативні джерела живлення (35%).

Також важливими залишаються безпекові чинники: захищеність території (29%) та наявність укриття поблизу (24%).

Таким чином, складна зима не зупинила ринок нерухомості, але змінила акценти: українці дедалі частіше обирають житло, яке здатне забезпечити автономність та безпеку в умовах нестабільності.

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року в Україні різко зросли ціни на житло на вторинному ринку, найбільше - у Рівному та Одесі, де однокімнатні квартири подорожчали на 25-26%. У сегменті двокімнатних найбільший стрибок зафіксували в Тернополі (+35%), тоді як Київ зберігає лідерство за вартістю - до 110 тис. доларів за "двушку". Водночас Харків, попри зростання, залишається найдешевшим серед великих міст.

РБК-Україна також писало, що ринок нерухомості Києва демонструє стійкість попри перебої зі світлом і водою: у найбільш постраждалих районах оренда не подешевшала, а в інших навіть зросла на 3-8%. Власники не знижують ціни, натомість ринок "завмер" - кількість нових угод скоротилася.

