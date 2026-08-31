Новий рекорд: monobank перетнув позначку у 11 млн клієнтів

У mono подякували клієнтам за довіру, критику та підтримку, адже усе це допомагає банку розвиватися.

"Цього вівторка у нас стало 11 мільйонів клієнтів, але через увесь цей треш, що відбувається навколо, ми навіть не звернули на це уваги", - написав Олег Гороховський.

Також він висловив вдячність команді, яка щодня щось вигадує, експериментує, "вилизує" і не зупиняється ні на хвилину, та одякував Збройним силам України за можливість продовжувати працювати під час війни.

Скриншот threads.com/@gorokhovsky

"Ми продовжуємо, у нас багато планів і цілей, ідей і надій", - наголосили в mono.