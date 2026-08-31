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Новый рекорд: monobank пересек отметку в 11 млн клиентов

11:48 31.08.2026 Пн
1 мин
Команда банка продолжает работать во время войны и готовит новые проекты
aimg Анна Березина
monobank установил новый рекорд по числу клиентов (фото: РБК-Украина)

На прошлой неделе monobank достиг отметки в 11 млн клиентов. Несмотря на войну, команда продолжает ежедневную работу над развитием банка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Гороховского в Threads.

В mono поблагодарили клиентов за доверие, критику и поддержку, ведь все это помогает банку развиваться.

"В этот вторник у нас стало 11 миллионов клиентов, но через весь этот трэш, который происходит вокруг, мы даже не обратили на это внимания", - написал Олег Гороховский.

Также он выразил благодарность команде, которая каждый день что-то придумывает, экспериментирует, "вылизывает" и не останавливается ни на минуту, и поблагодарил Вооруженные силы Украины за возможность продолжать работать во время войны.

Скриншот threads.com/@gorokhovsky

"Мы продолжаем, у нас много планов и целей, идей и надежд", - подчеркнули в mono.

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Напомним, продуктовая экосистема mono проводит уже третью волну оплачиваемой ИИнтернатуры. Ее участники в течение трех месяцев будут работать над реальными проектами вместе с менторами, а лучшие смогут получить оферу.

Ранее мы также рассказывали о роли mono-кота в айдентике monobank, и как этот персонаж стал символом бренда.

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