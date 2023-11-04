Новий рекорд. У Міноборони розповіли, як пришвидшили передачу дронів на фронт

Як зазначається, з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні. Раніше цей процес міг тривати тижнями або місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

У Міноборони зазначили, що міністр Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ, техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.

"Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів - як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті - сотні безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Українська зброя

Як відомо, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно Міноборони також заявило, що зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.