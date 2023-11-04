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Новый рекорд. В Минобороны рассказали, как ускорили передачу дронов на фронт

Фото: в Минобороны рассказали, как ускорили передачу дронов на фронт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дроны на фронт стали передавать гораздо быстрее. Минобороны с Генштабом ВСУ удалось ускорить процесс, который всего три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, с момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня. Ранее этот процесс мог длиться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.

В Минобороны отметили, что министр Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ, технику начали отгружать на фронт на следующий день после получения приказа.

"Беспилотники для войска закупили за бюджетные деньги. Пакет содержит разные типы дронов - как ударные, так и разведывательные. Только в этом пакете - сотни беспилотников", - говорится в сообщении.

Украинское оружие

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно Минобороны также заявило, что оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.

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