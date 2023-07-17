Новий рекорд. У Китаї зафіксували понад 52 градуси спеки, людей закликали залишатися вдома

У Китаї на північному заході країни зафіксували понад 52 градуси спеки. Це виявився рекорд для середини липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Китайське метеорологічне управління, про яке пише Channel News Asia.
"Метеостанція в селі Санбао в Сіньцзяні зафіксувала пік температури 52,2 градуса спеки о 19:00 16 липня, побивши історичний рекорд спеки за той самий період року", - йдеться в заяві Китайського метеорологічного управління.
Згідно із заявою, попередній рекорд у 50,6 градуса спеки було встановлено в липні 2017 року.
Людей закликають залишатись вдома
Санбао розташований на околиці міста Турфан, де влада наказала робітникам і студентам залишатися вдома і наказала спеціальним машинам розбризкувати воду на основних магістралях.
Згідно із заявою, температура поверхні землі досягла 80 градусів спеки в деяких частинах Турфана в неділю.
У Китаї буде багато стихійних лих
Останніми тижнями північна частина півкулі пережила рекордну літню спеку, яка, за словами вчених, посилюється зміною клімату. Китайська влада попередила про екстремальні погодні умови і "безліч стихійних лих" цього літа.
Нагадаємо, що у південних країнах Європи почалася спека, яка може побити рекорди температур. Очікується, що в Італії температура може сягнути 49 градусів.
Також через сильну спеку в 16 містах по всій Італії оголосили червоний рівень небезпеки, а в Греції температура сягає +40 градусів за Цельсієм.
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