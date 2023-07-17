Новий рекорд. У Китаї зафіксували понад 52 градуси спеки, людей закликали залишатися вдома

"Метеостанція в селі Санбао в Сіньцзяні зафіксувала пік температури 52,2 градуса спеки о 19:00 16 липня, побивши історичний рекорд спеки за той самий період року", - йдеться в заяві Китайського метеорологічного управління.

Згідно із заявою, попередній рекорд у 50,6 градуса спеки було встановлено в липні 2017 року.

Людей закликають залишатись вдома

Санбао розташований на околиці міста Турфан, де влада наказала робітникам і студентам залишатися вдома і наказала спеціальним машинам розбризкувати воду на основних магістралях.

Згідно із заявою, температура поверхні землі досягла 80 градусів спеки в деяких частинах Турфана в неділю.

У Китаї буде багато стихійних лих

Останніми тижнями північна частина півкулі пережила рекордну літню спеку, яка, за словами вчених, посилюється зміною клімату. Китайська влада попередила про екстремальні погодні умови і "безліч стихійних лих" цього літа.