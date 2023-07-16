Спека на півдні Європи б'є температурні рекорди, люди непритомніють
Через сильну спеку в 16 містах по всій Італії оголосили червоний рівень небезпеки, а в Греції температура сягає +40 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Через наближення чергової хвилі спеки в Європі очікуються більш високі температури. У деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції очікується підвищення температури до 47 градусів.
Уряд Італії порадив усім, хто перебуває в районах де оголошений червоний рівень, уникати прямого сонячного світла з 11:00 до 18:00, а також особливо піклуватися про літніх або вразливих людей.
У Греції стовпчик термометра сягає +40 і більше. Найпопулярнішу туристичну пам'ятку країни Акрополь в Афінах туристам заборонили відвідувати у найспекотніші години. Один із подорожувальників розповідав, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від сонця.
"По дорозі ми бачили людей, які втратили свідомість, отримували медичну допомогу, сиділи в машинах швидкої допомоги і навіть блювали від теплового удару", - розповів турист.
Аномальна спека в Україні
Експерти кажуть, що зміна клімату, безсумнівно, є причиною для розвитку спеки в Європі. Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що екстремальна температура може тривати й до кінця року. Ймовірність цього становить 90%. Синоптик Укргідрометцентру спрогнозувала, чи дійдуть такі температури до України.
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