Новый рекорд. В Китае зафиксировали более 52 градусов жары, людей призвали оставаться дома

В Китае на северо-западе страны зафиксировали более 52 градусов жары. Это оказался рекорд для середины июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Китайское метеорологическое управление, о котором пишет Channel News Asia.
"Метеостанция в деревне Санбао в Синьцзяне зафиксировала пик температуры 52,2 градуса жары в 19:00 16 июля, побив исторический рекорд жары за тот же период года", - говорится в заявлении Китайского метеорологического управления.
Согласно заявлению, предыдущий рекорд в 50,6 градуса жары был установлен в июле 2017 года.
Людей призывают оставаться дома
Санбао расположен на окраине города Турфан, где власти приказали рабочим и студентам оставаться дома и приказали специальным машинам разбрызгивать воду на основных магистралях.
Согласно заявлению, температура поверхности земли достигла 80 градусов жары в некоторых частях Турфана в воскресенье.
В Китае будет много стихийных бедствий
В последние недели северная часть полушария пережила рекордную летнюю жару, которая, по словам ученых, усугубляется изменением климата. Китайские власти предупредили об экстремальных погодных условиях и "множестве стихийных бедствий" этим летом.
Напомним, что в южных странах Европы началась жара, которая может побить рекорды температур. Ожидается, что в Италии температура может достигнуть 49 градусов.
Также из-за сильной жары в 16 городах по всей Италии объявили красный уровень опасности, а в Греции температура достигает +40 градусов по Цельсию.
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