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Новий рекорд. У Китаї зафіксували понад 52 градуси спеки, людей закликали залишатися вдома

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Китай, Понеділок 17 липня 2023 17:58
Новий рекорд. У Китаї зафіксували понад 52 градуси спеки, людей закликали залишатися вдома Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Китаї на північному заході країни зафіксували понад 52 градуси спеки. Це виявився рекорд для середини липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Китайське метеорологічне управління, про яке пише Channel News Asia.

"Метеостанція в селі Санбао в Сіньцзяні зафіксувала пік температури 52,2 градуса спеки о 19:00 16 липня, побивши історичний рекорд спеки за той самий період року", - йдеться в заяві Китайського метеорологічного управління.

Згідно із заявою, попередній рекорд у 50,6 градуса спеки було встановлено в липні 2017 року.

Людей закликають залишатись вдома

Санбао розташований на околиці міста Турфан, де влада наказала робітникам і студентам залишатися вдома і наказала спеціальним машинам розбризкувати воду на основних магістралях.

Згідно із заявою, температура поверхні землі досягла 80 градусів спеки в деяких частинах Турфана в неділю.

У Китаї буде багато стихійних лих

Останніми тижнями північна частина півкулі пережила рекордну літню спеку, яка, за словами вчених, посилюється зміною клімату. Китайська влада попередила про екстремальні погодні умови і "безліч стихійних лих" цього літа.

Нагадаємо, що у південних країнах Європи почалася спека, яка може побити рекорди температур. Очікується, що в Італії температура може сягнути 49 градусів.

Також через сильну спеку в 16 містах по всій Італії оголосили червоний рівень небезпеки, а в Греції температура сягає +40 градусів за Цельсієм.

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